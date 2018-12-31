دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تحول كافة خدماتها لخدمات رقمية

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

تمكنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان من إتمام التحول الرقمي بنسبة 100% في كافة خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين، في إطار سعيها لتبني كافة التقنيات الحديثة في مختلف قطاعاتها لتكون منصة حكومية تخدم المواطن و المقيم في أي وقت وأي مكان .



وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة سعت وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة لتبني توجهات الدولة واستراتيجتها الساعية لتوفير كافة مقومات الرفاهية والسعادة لكل مواطن ومقيم في رحاب الدولة من خلال التوجه لتحويل الخدمات التقليدية لخدمات الكترونية ووصولاً لمرحلة الخدمات الذكية لتوفير خدمات مثالية في وقت قياسي.



وتابع أن الدائرة كانت تتجه قبل أعوام قليلة لتحويل خدماتها لخدمات الكترونية واليوم ننجز مرحلة التحول الرقمي بشكل كامل ، مبيناً أن الدائرة ستسعى لإكمال مسيرة النجاح عبر زيادة الترابطات الالكترونية مع الشركاء الاستراتجيين لزيادة التكامل لرفع اداء الخدمات الحكومية كما ستوظيف الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات العمل وقطاعاته مواكبةً للمرحلة الحالية فالذكاء أصبح عنوان الأفضل وسمة العصر الحالي وهو المستقبل الأفضل لضمان الحياة المستدامة.



وبين النعيمي أن الدائرة استطاعت اجتياز مرحلة رضا المتعامل لتصل لمرحلة الاسعاد من خلال توفير الخدمات التي يحتاجها من خلال التطبيقات الذكية مما أسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، مبيناً أن الدائرة حصدت في عام 2017 لقب الجهة الرائدة في مجال التحول الرقمي على مستوى إمارة عجمان تقديراً لجهودها وعملها الدؤوب لتوفير خدمات متكاملة وشاملة تتوفر بين بيدي المتعامل بسهولة مطلقة.



وأشاد النعيمي يجهود الكوادر والكفاءات العاملة بالدائرة والتي كثفت جهودها لتحقيق هذا الإنجاز المشرف فالعمل لم يتوقف ولو لدقيقة واحدة لرسم البسمة على وجه كل متعامل مع الدائرة ، موضحاً أن الموارد البشرية تسعى لإسعاد المتعاملين بكافة الطرق مؤمنةً أن كل من يزور الإمارة يصبح متعاملاً مع الدائرة فهو يسير بين شوارعها ويتمتع بخدمات النظافة والرفاهية



وأضاف أن الدائرة سطرت اليوم نجاحاً جديداً يضاف لسجلها الحافل بالإنجازات فاليوم استطعنا تحويل آخر خدمة عبر منصتها الالكترونية ، مبيناً أن كافة شرائح وفئات المجتمع بإمكانهم الاستفادة من 157 خدمة تتوفر على الموقع الالكتروني والتطبيقات الذكية.