دبي تستعد لرأس السنة بـ 10 آلف كاميرا و4 آلاف شرطي

المصدر: هنادي ابو نعمة – دبي

اعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي عن استعدادها بخطة إجراءات لتامين الاحتفالات برأس السنة الميلادية ، قوامها خطة ذكية وضعتها شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لتخفيف الإزدحامات المرورية عبر المراقبة الذكية للطرق باستخدام 10 آلاف كاميرا، موضحة انه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي ، كما ستنشر مؤسسة الاسعاف في دبي 155 نقطة إسعافيه على امتداد مناطق امارة دبي تبدأ من حتى الى جبل علي وذلك بهدف الاستعداد لأي حالات اخلاء او حالات مرضية او حوادث طارئة ممكن ان تقع خلال انعقاد الاحتفالات .

واعلنت اللجنة عن تفاصيل خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية في وسط مدينة دبي، بمشاركة 40 جهة من دوائر ومؤسسات حكومة دبي ، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز التحكم في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأكد القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري خلال مشاركته في المؤتمر أن شرطة دبي سخرت كافة إمكانياتها وتقنياتها الذكية وتقنيات الذكاء الإصطناعي، إلى جانب العمل الميداني لرجال الشرطة من أجل العمل على تأمين الفعاليات بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

وعن تفاصيل الخطة التي وضعتها اللجنة قال رئيس لجنة تأمين الفعاليات مدير الإدارة العامة للمرور العميد سيف مهير المزروعي انه تم تحديد 25 موقعاً لمشاهدة أفراد الجمهور للعروض الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية، سيأمن سلامتهم أكثر من 4 آلاف رجل شرطة و 2000 دورية من الفرق التخصصية والمرورية، إلى جانب 2000 عنصر أمن خاص لخدمة زوار مناطق الفعاليات. وأشار المزروعي الى المراقبة الذكية للطرق باستخدام 10 آلاف كاميرا بينها كاميرات ثابتة على الطرق وأخرى متوفرة في الدوريات المتحركة في الشوارع.

ودعا المزروعي أفراد الجمهور إلى التوجه للمناطق المخصصة للاحتفال في وقت مبكر، لافتا الى امكانية اطلاع أفراد الجمهور على تعليمات والإرشادات الخاصة بالاحتفالات وكيفية الوصول إلى مواقع الفعاليات بسلاسة وسهولة عبر تطبيقات شرطة دبي الذكية وتطبيق لجنة تأمين الفعاليات وعبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه سيتم توفير 200 نقطة خدمة مختلفة تحتوي على خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات ومفقودات مشاهدي الألعاب النارية وتوفير خدمات الإسعافات الأولية وتقديم الدعم اللوجستي وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين وتقديم العون لهم والمساعدة في ارشاد.

وتابع ان لجنة تأمين الفعاليات وضعت خطة إخلاء أمنة في جميع مواقع الاحتفالات بمشاركة الدفاع المدني بدبي ومؤسسة دبي للإسعاف ودائرة الصحة بدبي، مبيناً أنه تم تخصيص 60 نقطة للدفاع المدني و200 سيارة إسعاف إلى جانب مستشفيات ميدانية للتعامل مع أية طوارئ.

من جهته قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي ان المؤسسة استعدت بخطة كاملة قوامها 259 مركبة اسعاف و فرق طبية مكونة من 1670 مسعف و65 متخصص في المجالات الطبية ستنتشر في 155 نقطة إسعافيه بينها 44 نقطة في منطقة الاحتفالات الرئيسية في منطقة برج خليفة التي سيتواجد فيها 17 مركبة اسعاف بالإضافة الى 7 مركبات مخصصة فقط لخدمة زوار مول دبي.

المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير قال انه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم. وأشار الى تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة إعمار العقارية، في مركز التحكم الموحد ليلة رأس السنة ، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة راس السنة في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

من جهتها اشارت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة رئيس فريق إدارة الحركة المرورية المهندسة ميثاء بن عدي الى خطه الهيئة لخدمة الركاب خلال ليلة عطلة رأس السنة الميلادية 2019. وافادت بن عدي أن الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث تم تركيب عدد كبير من اللوحات الإرشادية، لتوجيه المرور من وإلى منطقة برج خليفة، على أكثر من اتجاه، سواءً من شارع عود ميثاء، عبر شارع الأصايل، أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة، أو استخدام شبكة الطرق الداخلية، في منطقة الخليج التجاري، للوصول إلى شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي. وتابعت انه ، ستجري مراقبة الإشارات الضوئية، والتحكم بها على شارعي المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد لضمان انسيابية الحركة المرورية ،و بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة، في ساعات الذروة المختلفة.

وتابعت ان الهيئة ستوفر لوحات إرشادية دالة على المواقف البديلة، وكذلك لوحات إرشادية لاستخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري، للوصول إلى شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي.

وأضافت انه خلال احتفالية رأس السنة للأعوام الماضية، حددت الهيئة منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة، حيث سيتم عبور المشاة تحت إشراف أفراد من شرطة دبي، وفريق الخطة التشغيلية للهيئة، وذلك بشكل منظم بالتناوب مع تسيير حركة المركبات على الشارع.

واوضحت انه سيم كذلك استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق، عند إجراء الإغلاقات المطلوبة، وتوجيه الجمهور لاستخدام المواقع البديلة لمواقف المركبات، مع نشر أفراد فريق الخطة التشغيلية للهيئة في الموقع، للتنسيق مع الشرطة وإعمار، لضمان تنفيذ الخطة المرسومة وإجراء الإغلاقات المطلوبة.

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اعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن اغلاق عدد من الشوارع خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية تتضمن بوليفارد محمد بن راشد، من الساعة 5:00 مساءً، واستنادا إلى الوضع العام للحركة المرورية، وإغلاق شارعي المركز المالي السفلي والعلوي الساعة 8 مساءً، وشارع السعادة .

واضافت انه سيتم إغلاق تقاطع الروضة روتانا المؤدي إلى منطقة برج خليفة والنفق، الساعة 6 مساء وإغلاق تقاطع زعبيل الساعة 8 مساء، وإغلاق دوار أبراج الإمارات المؤدي إلى شارع السعادة الساعة 10 مساءً، وسيغلق شارع الأصايل الساعة 4 عصرا، وسيكون إغلاق هذا الشارع لاستخدامه مسارا لوسائل المواصلات العامة، ومرور مركبات الطوارئ، وسيغلق شارع الصكوك الساعة 8 مساء، ومحطة مترو برج خليفة من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي

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3 آلاف موقف

توفر هيئة الطرق والمواصلات 3 آلاف موقف خارج منطقة الحدث في وسط المدينة، ويمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال إلى موقع الحدث، إلى جانب المواقف في منطقة دبي مول، من خلال استخدام خطوط حافلات ستستخدم مسارات مخصصة للوصول اليها . وتتضمن تلك المواقف البديلة الف موقف في مواقف نادي الوصل و 1500 موقف في مواقف مصلى العيد في المنخول) بالإضافة الى 500 موقف في منطقة مواقف إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في منطقة الجافلية