بالفيديو.. 170 حافلة عامة ضمن خطة طرق دبي لنقل المحتفلين برأس السنة

المصدر: دبي - الإمارا ت اليوم

تشغل هيئة الطرق والمواصلات في دبي ضمن خطتها لنقل المحتفلين برأس السنة الميلادية 170حافلة مُغذية لمحطات المترو والمواقف البديلة لمركبات الأجرة، إضافة إلى الخطوط الحالية.

الخطوط تتضمن :

· خط حافلات على شارع الشيخ زايد، بالاتجاه إلى أبوظبي لنقل الجمهور، من أمام مترو برج خليفة إلى محطة مترو بنك نور الإسلامي.

· خط حافلات من شارع الخدمة على شارع الشيخ زايد، إلى مواقف نادي الوصل، ومواقف الجافلية في المقر الرئيسي لدائرة الإقامة وشؤون الأجانب وايضا مواقف ديرة سيتي سنتر.

· خط حافلات على شارع المركز المالي، لنقل الجمهور من موقع الحدث إلى مواقف المركز التجاري، ومواقف نادي الوصل، والعودة إلى الموقع نفسه أو موقع التحميل على شارع الأبراج خلف فندق فيدا

· خط حافلات لنقل الجمهور من محطة مترو الخليج التجاري، إلى مواقف نادي الوصل، والعودة الى منطقة التحميل والتنزيل، على شارع الأبراج