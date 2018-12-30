المواقف ومواعيد الحافلات خلال إجازة رأس السنة الميلادية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة النقل بأبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية تطبيق رسوم المواقف السطحية في الإمارة، فترة الإجازة والتي تبدأ من الساعة 00:01 من صباح يوم الثلاثاء 1 يناير، 2019 وحتى الساعة 7:59 صباح يوم الأربعاء الموافق 02 يناير 2019.

وفي هذا السياق نوهت دائرة النقل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9.00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

إلى جانب ذلك أشار المركز إلى أن خدمة الحافلات ستعمل حسب الجدول الزمني ليوم الجمعة والعطل الرسمية في يوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019، علماً بأن الخدمات رقم: (040) (042) (067) (069) (065) لن تصل إلى منطقة لاحتفالات في جزيرة الماريا بسبب الإغلاقات، وذلك من الساعة 9.30 مساءً وإلى منتصف الليل ليوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018.

إلى ذلك أفادت الدائرة أن مراكز خدمة المتعاملين في أنحاء أبوظبي ستغلق خلال فترة الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019، وبهذه المناسبة تتمنى دائرة النقل للجميع عاماً ميلادياً سعيداً.