«المرور الاتحادي» يناقش خفض سرعات الطرق وقت الضباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش مجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية مقترحاً بإمكان خفض السرعات على الطرق في وقت الضباب، وآلية تطبيقه.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس في نادي ضباط الشرطة بدبي، برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، وحضور أعضاء المجلس مديري إدارات المرور والدوريات بالدولة، وممثلين عن الدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.

وناقش الاجتماع التوصيات الصادرة عن مجلس قيادات الشرطة، المتعلقة ببعض السلوكيات الخاطئة للسائقين، التي تتسبب في وقوع حوادث مرورية، ومؤشر الوفيات والحوادث المرورية على مستوى الدولة. كما شهد الاجتماع مراجعة بنود عدد من المواد في قانون السير والمرور الاتحادي، ومناقشة بعض المواد المتعلقة بالعقوبات المرورية الخاصة بالقانون، ومناقشة مقترح خطة الحملات المرورية الفصلية على مستوى الدولة، وإطلاق حملات توعية شاملة خلال العام المقبل، للحد من ظاهرة الانحراف المفاجئ وعدم الانتباه، التي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية.

واطلع المجتمعون على نسبة ومؤشر الوفيات والحوادث والإصابات على الطرق في الإمارات، والتي تشير إلى انخفاض معدل الوفيات على مستوى الدولة حتى 24 ديسمبر من العام الجاري. وأثنى الزفين على الجهود التي تبذلها إدارات المرور والدوريات بالدولة والقطاعات ذات الاختصاص في المجال المروري، لتقليل وفيات الطرق وضبط أمن الطريق الذي يعتبر الهدف الرئيس لإدارات المرور والدوريات، والذي يستدعي تضافر جميع الجهود للحد من وفيات الحوادث المرورية.

وأكد أهمية دور التوعية في توفير السلامة المرورية والمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإدارات المرور والدوريات بالدولة المتمثلة في تقليل الحوادث المرورية والحد من الوفيات الناتجة عنها.