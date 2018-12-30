165 مواطناً ومواطنة في «الظفرة» يترشحون للتعيين لدى 18 شركة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أدرجت 18 شركة 165 مواطناً ومواطنة من أبناء منطقة الظفرة في قوائم المرشحين للتعيين، فيما تلقى 23 عروضاً للعمل، خلال يوم مفتوح للتوظيف نظمته، أخيراً، وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الموارد البشرية في أبوظبي، في إطار مبادرة «مسرّعات التوطين» في منطقة الظفرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21».

وتستهدف المبادرة، التي يرعاها سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توفير 1000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة في القطاع الخاص، خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي، أن «الوزارة تنسق حالياً مع الشركات المعنية، للوقوف على الإجراءات التي ستتخذها بخصوص المواطنين والمواطنات، الذين تم إدراجهم في قوائم المرشحين لشغل الوظائف، التي عرضت خلال اليوم المفتوح وعددها 123 فرصة عمل، فضلاً عن متابعة إجراءات توقيع عقود المواطنين والمواطنات الذين تلقوا عروض عمل».

وأضاف أن «157 مواطناً ومواطنة لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم، خلال اليوم المفتوح للتوظيف، حيث يجري التنسيق حالياً مع الشركات المعنية لمعرفة أسباب عدم اجتيازهم للمقابلات، وذلك تمهيداً لإشراكهم في (برنامج تمكين)، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، بهدف تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية، خلال أيام التوظيف المفتوحة، والعمل على ما يمكنهم من اجتياز المقابلات مستقبلاً، وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة».

وأشار السويدي إلى فاعلية وأهمية أيام التوظيف المفتوحة في تسريع توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات، لاسيما أنها تتيح التواصل بينهم وبين الشركات.

157

مواطناً ومواطنة لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية، خلال اليوم المفتوح.