تشغيل تجريبي لأول عبرة هجينة تتسع لـ 20 راكباً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، التشغيل التجريبي للعبرة الهجينة، التي تعد أول وسيلة هجينة للنقل الجماعي البحري، ضمن أسطول النقل البحري للهيئة، وروعي في تصميمها الحفاظ على الهوية التراثية للعبرة.

واستمع الطاير، خلال الرحلة التجريبية، لشرح من المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد هاشم بهروزيان، عن الخصائص الفنية للعبرة الهجينة، التي تتسع لـ20 راكباً، حيث زودت بمحرك كهربائي بقوة 20 كيلوواط، واستخدام تقنيات حديثة في تصميم الهيكل لتخفيف وزن العبرة، واستخدام 26 بطارية من نوع «ليد كريستال»، وألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى مولد احتياطي لشحن البطاريات في حال انخفاض مستوى الشحن، إلى جانب نظام مكافحة الحريق، الذي يعمل بشكل تلقائي عند ارتفاع درجة حرارة البطاريات، وأنظمة تهوية وتبريد للبطاريات، كما زودت العبرة بمنافذ شحن USB، لشحن الهواتف المحمولة.

وتتميز العبرة الهجينة بانخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة 87%، قياساً بالعبرة التي تعمل بالبنزين، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 83%، وكذلك انخفاض مستوى الضوضاء للحد الأدنى، وسيتم تشغيل العبرة الهجينة بشكل تجريبي على المسار (السيف - الغبيبة)، الذي يعد أحد أهم خطوط النقل البحري، ويربط أربع محطات، هي: (السيف، بني ياس، سوق دبي القديم، والغبيبة)، بتعرفة درهمين بين المحطة والأخرى.

وقال الطاير إن التشغيل التجريبي للعبرة الهجينة، يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم مبادرة الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعم استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وخطة دبي 2021، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، كما يأتي في إطار الخطة الشاملة، التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحري، التي تعد وسيلة نقل حيوية في دبي، يقدر عدد مستخدميها بنحو 13 مليون راكب سنوياً، وتشمل خطة الهيئة إنشاء 11 محطة جديدة للنقل البحري في دبي، في الفترة من 2018 إلى 2020، وبذلك سيرتفع عدد محطات النقل البحري في دبي إلى 58 محطة عام 2020، كما تشمل الخطة تصنيع 11 وسيلة بحرية جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوسائل التابعة للهيئة 61 قارباً في عام 2020، وسيتم تشغيل خطوط جديدة على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وكذلك خطوط لخدمة الجزر الجديدة، وخطوط في قناة دبي المائية، وخط الفيري بين دبي والشارقة.

وأضاف: «يتوقع أن يشهد قطاع النقل البحري قفزة نوعية في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب، مع اكتمال تنفيذ المشروعات التطويرية على ضفتي قناة دبي المائية، حيث ستكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين والسياح، للتنقل والاستمتاع بمشاهدة المرافق السياحية والعمرانية على ضفتي خور دبي والقناتين المائيتين»، مشيراً إلى أن الهيئة دشنت، أخيراً، ورشة القرهود لصيانة وسائل النقل البحري (العبرات، الفيري، التاكسي المائي)، التي تقع على مساحة 5000 متر مربع، وتضم خمس ورش مختلفة، وثلاثة مخازن، ورافعة سفن، ومنطقة للأعمال البحرية، وأخرى للأعمال الخارجية، ومكاتب للإدارة واستراحة للموظفين.

العبرة الهجينة تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة 87%، قياساً بالعبرة التي تعمل بالبنزين.