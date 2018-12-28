الثلاثاء المقبل عطلة رأس السنة الميلادية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقرر تعطيل كل الوزارات والجهات الاتحادية، يوم الثلاثاء الموافق الأول من يناير 2019، بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي (الأربعاء)، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء. جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن عطلة الحكومة الاتحادية بمناسبة رأس السنة الميلادية، لسنة 2019. كما تقرر أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.