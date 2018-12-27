«الأوقاف وشؤون القصَّر» تقدم 500 ألف درهم لـ«أسواق» لدعم الأسر المتعففة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر في دبي شيكاً بقيمة 500 ألف درهم من أموال الزكاة لمؤسسة «أسواق»، في إطار مبادراتها الهادفة إلى دعم الأسر المتعففة والحالات الاجتماعية، بالتعاون مع المؤسسات الفاعلة في خدمة مجتمع الإمارات، خلال «عام زايد»، وبالتماشي مع سياستها الداعمة للمشروعات المشتركة التي تساند فئات المجتمع.

ويسهم المبلغ، الذي تم تقديمه من قبل رئيس قسم المصارف الوقفية في المؤسسة، فهد البنا، إلى مؤسسة «أسواق» ممثّلةً بمدير العلامة التجارية والاتصال، عبدالحميد الخشابي، في تمكين عدد من الحالات الاجتماعية المحتاجة للدعم والمساندة، التي تتعاون مؤسسة «أسواق» مع مختلف مؤسسات العمل الخيري والإنساني والمجتمعي، لتقديم الدعم العيني لها من الاحتياجات الغذائية واليومية الأساسية.

وأشاد الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، بتعاون المؤسسات على أعمال البر في خدمة الحالات الاجتماعية، انطلاقاً من مسؤولياتها المؤسسية المجتمعية، ولما فيه بناء المجتمع المتضامن والمتماسك والمتلاحم الذي يشكّل ركيزة أساسية من ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وقال المطوّع إن المؤسسة ستواصل، عبر لجانها المختلفة، توسيع دائرة تعاونها مع المؤسسات والفعاليات الحريصة على دعم وتمكين فئات المجتمع، تحقيقاً لأهداف المؤسسة في تعزيز ثقافة الوقف وتوسيع دائرة منافعه، وتأهيل ورعاية القصّر والأيتام، وصولاً إلى الإسهام في توفير مقومات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في دولة الإمارات.