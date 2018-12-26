354 ألف مجمع سكني و12 ألف منشأة صناعية في الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأن عدد المنشآت الصناعية في الدولة بلغ 12 ألفاً و633 منشأة، بينما بلغ عدد المجمعات السكنية 354 ألفاً و222 مجمعاً، وفق الخريطة التي أصدرتها، أخيراً، في إطار مبادرتها للارتقاء بالأداء البيئي.

وأشارت الوزارة إلى أن المنشآت الصناعية في دبي بلغ عددها 4229 منشأة، وفي أبوظبي 1319 منشأة، وفي الشارقة 1836، والبقية تتوزع في إمارات الدولة الأخرى.

وقالت إن عدد المجمعات السكنية في أبوظبي يبلغ 165 ألفاً و91 مجمعاً، وفي دبي 129 ألفاً و658 مجمعاً، وفي عجمان 42 ألفاً و518 مجمعاً، وفي أم القيوين 15 ألفاً و581 مجمعاً، وفي رأس الخيمة 932 مجمعاً، وفي الشارقة 346 مجمعاً، وفي الفجيرة 96 مجمعاً.

وأكدت أن إصدار خريطة للمنشآت الصناعية على مستوى الدولة، جاء ليشكل منصة معلوماتية مكانية، تهدف إلى تزويد المتعاملين ومختلف فئات المجتمع بالمعلومات المتعلقة بمواقع المنشآت الصناعية التابعة لكل إمارة، بالإضافة إلى نشاط المنشأة، ومعلومات مكانية، مثل مدى بعد المنشآت الصناعية عن المحميات الطبيعية، وحزام الغابات والمجمعات السكنية، كما تتضمن الخريطة مجموعة من الأدوات المساعدة، التي تسهل عملية استخدام الخريطة والوصول إلى المعلومة المطلوبة بكل سهولة وسرعة.