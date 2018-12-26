«الوطنية للمزادات»: بيع 4444 مركبة منذ بداية العام الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز الوطنية للمزادات، التابع لمواصلات الإمارات، بأنه نظم 46 مزاداً خلال العام الجاري، تم خلالها بيع 4444 مركبة.

وقال مدير المركز سلمان محمد إبراهيم، إنه تم إبرام وتجديد 43 عقداً أخيراً، لمتعاملين من مختلف الفئات، منهم جهات حكومية وخاصة، وأيضاّ أفراد وتجار وأصحاب معارض لبيع السيارات المستعملة، لافتاً إلى أن عدد المشاركين في المزادات وصل إلى 18 ألفاً و901 متعامل من مختلف شرائح الجمهور، تفاعلوا من خلال قنوات عدة أتاحها المركز.

وأوضح أن المركز قام ببيع مركبات متنوعة، منها مركبات ثقيلة وخفيفة، ومنها ذات دفع رباعي، وأخرى من نوع صالون، إلى جانب مركبات تجارية تتضمن مركبات بك أب وحافلات ومعدات ثقيلة وغيرها من المركبات.