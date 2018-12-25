«الداخلية» تصدر لائحة لشروط السلامة في المخيمات الشتوية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أصدرت القيادة العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية، لائحة تتضمن شروط الوقاية والسلامة في المخيمات الشتوية، من بينها أنه لا يجوز استعمال الخيام للتخزين، ولا يجوز استعمال أي معدات منتجة للحرارة مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهو بداخل الخيام، ويجب أن تكون المصابيح الكهربائية الخاصة بالإنارة الداخلية بعيدة عن قماش الخيمة، بما لا يقل 50 سم.

كما تتضمن الاشتراطات أن تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، بالإضافة إلى توفير قاطع كهربائي تلقائي وتوزيع الأحمال على القواطع، ويجب أن تكون أقمشة الخيمة معالجة بمواد مقاومة لانتشار اللهب، مع توفير مطفأة حريق يدوية، ومواد وأدوات إسعاف أولية، وتوفير مسافة فاصلة بين الخيام لا تقل عن أربعة أمتار.

كما تجب المحافظة على مساحة خالية بين المواد القابلة للاشتعال، على مدى ثلاثة أمتار على الأقل حول جميع الجهات المحيطة بالخيمة، وأن تنصب الخيام المتجاورة بحيث يراعى توفير مساحة إخلاء كافية لشاغلي الخيام، مع اختيار موقع للخيام بحيث يكون مرتفعاً بعيداً عن الأماكن المنحدرة والأودية، لتجنب أخطار المياه المتدفقة جراء الأمطار، وكذلك الصخور أو الأحجار التي قد تتساقط، وتكون بعيدة عن الكهوف أو الشقوق الأرضية العميقة التي قد تكون مأوى للحشرات والزواحف السامة، وبعيداً عن الخطوط الكهربائية.

كما يشترط إيقاف المولد الكهربائي عن التشغيل أثناء تزويده بالوقود، ويجب عدم التحميل الزائد على المولد، وتجنب القيام بتوصيلات كهربائية ثانوية أو عشوائية داخل وحول الخيمة، ويمنع إشعال الفحم أو الحطب داخل الخيام لأغراض التدفئة أو الطبخ، لمنع نشوب الحرائق، ويجب استخدام مواقد لإشعال الحطب أو الفحم، وتجنب الاقتراب من الخيام عند إشعال الفحم، لتجنب انتشار الحرائق.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية، للالتزام باشتراطات ومعايير السلامة في المخيمات الشتوية، في مبادرة توعوية من القيادة، ضمن خطة التوعية الرئيسة للقيادة العامة لعام 2018، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع.

وأفاد قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء جاسم محمد المرزوقي، بأن الدفاع المدني قبل دخول فصل الشتاء وأثناءه، يقوم بوضع الضوابط وتنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، تتمثل في تكليف إدارات الدفاع المدني التابعة للقيادة العامة للدفاع المدني على مستوى الدولة، لتنفيذ خطة الدفاع المدني الخاصة بفصل الشتاء، من خلال رفع نسبة الجاهزية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية غير الاعتيادية، التي قد تسود على فترات ولأيام أثناء موسم الشتاء، إلى جانب بث نشرات توعوية في كل وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي توضح لأفراد المجتمع الإجراءات الواجب اتخاذها خلال فصل الشتاء، بما يضمن لهم الحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.

وأضاف أن قيادة الدفاع المدني قامت بوضع ضوابط التخييم، خلال فصل الشتاء، حرصاً على سلامة الجمهور، وتلافياً لأي حوادث قد تحدث نتيجة الإهمال أو عدم الوعي لدى البعض، وأطلقت القيادة بهذا الخصوص حملات توعية وقائية، من خلال إداراتها على مستوى الدولة، تتضمن تقييم مستوى السلامة في كل مخيم وإزالة المخالفات التي تهدد السلامة فيه، وتوزيع المطبوعات الإرشادية وصناديق الإسعافات الأولية والطفايات اليدوية، والتدريب على كيفية استخدامها.