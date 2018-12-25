المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مماطلة

أبلغ موظفون يعملون بمؤسسة خاصة في أبوظبي «سكيك» بمماطلة المؤسسة في إعطائهم براءة ذمة وإلغاء تصاريح عملهم وإقاماتهم، بعد تقديم استقالتهم وانتهاء فترة الإنذار، وذلك لتفويت فرص العمل الجديد عليهم، وطالبوا بإلزام الشركات بمدة محددة لإنهاء أوراق الموظف، بعد تقديم الاستقالة.

مواقف

طالب مرتادو حديقة زعبيل بتوفير مواقف مركبات إضافية للزوار، خصوصاً أمام مداخل الحديقة المتوهجة والجليدية، لافتين إلى أنهم يضطرون للانتظار فترات طويلة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لإيجاد موقف شاغر.

استغلال

طالب متابعون لصحف ووسائل إعلام، عبر حسابات التواصل الاجتماعي، بحظر ومعاقبة المعلنين، الذين ينشرن إعلانات تجارية في خانة التعليقات، لكونها تحتوي على صور خادشة، وأحياناً ادعاءات زائفة، إضافة إلى ما تنطوي عليه من استغلال مخالف للقانون.

أدوية

شكا مستهلكون الفروق الكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدليات المستشفيات، مقارنة بتلك التي تقع خارجها، متسائلين عن السبب، ومطالبين بمراجعة هذه الأسعار من الجهات المعنية.

أسعار

اشتكى مرتادو مقاهٍ في الدولة فرض أصحابها أسعاراً مرتفعة على المشروبات والشيشة أثناء المباريات، دون الالتزام بالأسعار المعلنة.

بنك

قال متعامل مع بنك أبوظبي الأول إن البنك يتجاهل الرد على شكواه، على الرغم من تواصله مع خدمة العملاء مرات عدة، وإبلاغه بأنه سيتم التواصل معه من خلال القسم المختص.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com