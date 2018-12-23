«دفاع مدني أبوظبي» و«مساندة» تعززان جاهزية مكافحة الحرائق

أبرمت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، تستهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واشتراطات السلامة والأمن، وتطبيق أعلى مستويات الجاهزية في حالات الطوارئ، ومواجهة الحرائق في منشآت ومباني ومرافق شركة «مساندة».

وستقوم الإدارة بموجب المذكرة بتطوير آلية مراجعة واعتماد المشروعات، في ما يختص بأعمال الدفاع المدني، إلى جانب التأكد من الطاقة الاستيعابية للفنيين والمهندسين، لضمان سير المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة، فضلاً عن الإشراف على توعية وتدريب فريق الطوارئ في مختلف مباني ومرافق شركة مساندة، والمشاركة في الإشراف على التمارين الخاصة بتنفيذ خطط الطوارئ، والتفتيش على تدابير الوقاية من الحرائق.

أبوظبي - الإمارات اليوم