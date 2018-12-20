«الإمارات اليوم» تهدي «علمني زايد» لمكتبة «الخارجية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» نسخة من كتاب «علمني زايد» لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتسلم الكتاب وزير دولة، زكي نسيبة، من الزميل، يوسف أحمد، بحضور رئيس قسم «مكتبة الشهيد»، عنود الشحي.

وزودت «الإمارات اليوم» «مكتبة الشهيد سيف بن غباش» في مقر الوزارة، بنسخ من الكتاب لتسهيل الاطلاع عليه وقراءته، والاستفادة من دروس وتجارب القائد المؤسس وباني الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأثنى نسيبة على الكتاب وتوجّه الصحيفة لإطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع «عام زايد». ويتناول الكتاب قصصاً حقيقية عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تنقل للقارئء حكمة المؤسِّس، وحرصه على نشر قيم الخير والعطاء.