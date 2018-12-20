«التوطين» تبحث استقطاب العمالة مع فيتنام وتايلاند ونيبال ورواندا

المصدر: أبوظبي - وام

بحث وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، ترينه فينه كوانغ، والقائم بأعمال سفارة تايلاند، فيباوان بننيمان، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة نيبال، ساكار براساد فويال، والقائم بأعمال سفارة رواندا لدى الدولة، مصطفى سيبومانا، كل على حدة، سبل تعزيز استقطاب العمالة من بلدانهم إلى سوق العمل في الدولة، بما يلبي احتياجات القطاع الخاص.

وجرى خلال اللقاءات التي عقدت، أمس، بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي، استعراض آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات العمل. وتم استعراض واقع سوق العمل في الدولة ومنظومة التشريعات والسياسات والمبادرات التي تطبقها الوزارة، في إطار الحرص على ضمان الحقوق والشفافية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي.