شرطة رأس الخيمة تناشد الأسر عدم ترك الأطفال بمفردهم حول أحواض السباحة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال رئيس مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد عبدالله جكة المنصوري، إن شرطة رأس الخيمة أحالت ملف وفاة طفل مواطن غرقاً إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، لافتاً إلى أن غرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة كانت قد تلقت مساء السبت الماضي، بلاغاً، يفيد بتعرض طفل للغرق في إحدى الفلل الفندقية.

وناشد جميع المواطنين والمقيمين ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والانتباه لأبنائهم الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم حول أحواض السباحة، حتى لا يتعرضوا للسقوط والغرق في مياه المسبح.

وكانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أفادت بأنها تحقق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السياح ومستخدمي المسابح في الفنادق والفلل السياحية.

وكانت أسرة الطفل توجهت من إمارة أبوظبي إلى إمارة رأس الخيمة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في إحدى الفلل الفندقية، التي تحتوي على مسابح داخلية خاصة، حيث سقط الطفل في المسبح أثناء لعبه مع أشقائه الثلاثة، وتعرض للغرق والوفاة.