«الأرصاد» يتوقع تشكل ضباب خفيف

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً إلى رطب ليلاً، وفي صباح الغد الباكر، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية 15 إلى 25، تصل إلى 35 كم/‏س، والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:05، والمد الثاني عند الساعة 23:07، والجزر الأول عند الساعة 17:09، والجزر الثاني عند الساعة 04:11. وفي بحر عمان يكون خفيف الموج إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:05، والثاني عند الساعة 06:47، والجزر الأول عند الساعة 13:17، والثاني عند 01:20.