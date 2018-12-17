المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قسيمة

فوجئ مستهلكون بمنحهم قسيمة شرائية من «اللولو هايبر ماركت» في الفجيرة، بقيمة 263 درهماً، تم تخصيصها لشراء نوع كاميرا «كانون» تزيد قيمتها على 1000 درهم، متسائلين عن جدوى القسائم الشرائية إن كانت توظف لشراء منتجات بقيمة أعلى.

مركز

فوجئت مراجِعة قصدت مركز فحص اللياقة الطبية في منطقة الكرامة، التابع لهيئة الصحة في دبي، برفض موظف البدء بمعاملتها الخاصة بالفحص الطبي لتجديد الإقامة، كونها وصلت عند الساعة 6:25، بذريعة أن المركز لا يستقبل الطلبات بعد هذا الوقت، علماً بأن الإشارة الموجودة على الباب تفيد بعمل المركز من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، مطالبة بضرورة تغيير اللوحة في مثل هذه الحالة.

مسألة

لفت قارئ لصحيفة «الإمارات اليوم» إلى وجود خطأ في مسألة حسابية بكتاب الرياضيات للصف السادس، بحيث يعتمد الطلاب طريقة خاصة لهذا النوع من المسائل الحسابية، تؤدي إلى الوصول لنتيجة خاطئة، إذ إن الطريقة الحسابية الصحيحة الواجب اتباعها تقوم على القاعدة الثلاثية التي يستطيع من خلالها الطالب الوصول إلى الرقم المفقود في المسألة.

رسائل

شكا مستخدمون كثرة الرسائل النصية الترويجية التي يتلقونها على الهاتف المحمول بشكل يومي، متسائلين عن كيفية حصول مصادرها على أرقام هواتفهم لاستخدامها في عملية الترويج.

ردّ

رداً على ما نشر في زاوية «سكيك»، أمس، بخصوص العروض المقدمة في بطاقة «إسعاد»، أشارت لجنة البطاقة إلى وجود قنوات للتواصل، سواء للملاحظات أو الشكاوى، عن طريق البريد الإلكتروني esaad@dubaipolice.gov.ae، أو الاتصال بالرقم المباشر 901.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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