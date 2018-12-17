الطقس صحو حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض في «الحرارة» الأربعاء

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف جهتي الشمال والشرق، كما تشهد مرتفعاً جوياً على شرق شبه الجزيرة العربية وغرب الدولة، بينما يسيطر في طبقات الجو العليا امتداد مرتفع جوي.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، رطب ليلاً وفي الصباح الباكر، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح من 15 إلى 25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏‏س على البحر الذي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي ما يتعلق بطقس الغد أفاد المركز بأنه سيستمر صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، رطب ليلاً وفي الصباح الباكر، مع استمرار احتمالات تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وذكر المركز أن طقس الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، بينما ستكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط خصوصاً على البحر. وتوقع المركز أن يكون طقس الخميس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويحتمل تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق.