حاكم رأس الخيمة: الإمارات وطن التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارات بإرث مؤسسها، زايد، وبحكمة قائدها، خليفة، هي وطن التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر. وقال سموه: «لاشك أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2019 عاماً للتسامح هو ترجمة لرسالة الإمارات السامية، القائمة على مدّ جسور المحبة والسلام مع مختلف شعوب العالم، لنؤكد أن دولة الإمارات هي عاصمة للتسامح في العالم أجمع».

وأكد أن التسامح قيمة أساسية في تكوين دولة الإمارات، وخصلة متجذرة في نفوس أبنائها، نابعة من التزامهم بتعاليم الدين الحنيف، وبقيمهم العربية الأصيلة. ويعزز ذلك وجود منظومة قانونية تضمن العدل والمساواة، وتنبذ العنف والتطرف والكراهية، ما خلق بيئة جاذبة لأكثر من 200 جنسية، تعيش على هذه الأرض الطيبة.