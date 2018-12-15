ملتقى «المسعفين» يناقش سرعة الاستجابة للحوادث

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ناقش ملتقى المسعفين في إدارة الإسعاف بمديرية الطوارئ والسلامة العامة، بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، الحوكمة الطبية، وسرعة الاستجابة للحوادث، وأحدث الوسائل والأدوات المستخدمة ورفع كفاءة العاملين.

وأكد مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بالإنابة، العقيد زايد الهاجري، أن النتائج الإيجابية التي حققتها طواقم الإسعاف، نتيجة إتقان الرعاية الصحية الأولية، لمواجهة الحوادث بإسعاف المصابين والمرضى، وتقليل أية مضاعفات قد تحدث، وتعاون الجمهور الإيجابي وإدراكه لمهام وعمل الإسعاف في تقديم خدماته الإنسانية.

وجرى تكريم عدد من طواقم الإسعاف تقديراً لجهودهم في إنقاذ بعض الحالات الحرجة التي تم التعامل معها بمهنية عالية.