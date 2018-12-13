«تنمية المجتمع» تحذّر من الإنفاق الزائد على الزواج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة عمل وحلقة نقاشية بعنوان «تكاليف الزواج.. إلى أين»، تناولت واقع ومستقبل تكاليف الزواج في إمارة دبي، والتحديات القائمة أمام الأسر الناشئة، وأثر ذلك على الاستقرار الأسري، حيث حذرت الورشة من الإنفاق الزائد على الزواج.

وجاءت الورشة، ضمن فعاليات مبادرة «أسرة متماسكة، مجتمع متلاحم»، التي أطلقتها الهيئة مطلع العام الجاري، بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بالعوامل المؤثرة في استقرار الأسرة، وإشراكهم في وضع الحلول، وتطوير مساهمة أفراد الأسرة كافة في تحسين تماسكها.

وأكدت رئيس قسم الأسرة والشباب في الهيئة، ناعمة الشامسي، أهمية إحداث وعي لدى المجتمع بأهمية قيام مؤسسة الزواج على أساس معتدل، يفرّق بين الضروريات والكماليات.