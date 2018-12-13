120 مليون درهم صرفتها «بيت الخير» لدعم أسر متعففة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنفقت «بيت الخير» على الأسر المتعففة ومحدودة الدخل ما يزيد على 120 مليون درهم، حتى نهاية نوفمبر الماضي، حيث تعد هذه الأسر في مقدمة الفئات المستهدفة في عطائها الخيري.

وتقدم الجمعية مساعدات نقدية بشكل شهري للأسر المسجلة، وهي الأسر التي تحتاج إلى دعم مستمر لتتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية، وأغلبها أسر مواطنة أو أحد الأبوين فيها مواطن، ويبلغ عددها نحو 4000، تقاضت حتى نهاية نوفمبر الماضي 42.2 مليون درهم، وتدخل ضمنها أسر الأيتام وأسر أصحاب الهمم.

وقال بيان صحافي للجمعية، أمس، إن الدعم المعيشي الإضافي والحوافز التي تقدمها الجمعية لهذه الأسر، تسهم إلى حد كبير في رفع مؤشر السعادة في حياة هذه الأسر، التي تتلقى دعماً غذائياً شهرياً، ويتم تزويد الأسر بالمستلزمات المنزلية الأساسية مع صيانة منازلها عند الحاجة.