محمد بن زايد يتسلّم نسخة من كتاب «علّمني زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نسخة من كتاب «علّمني زايد»، الذي أصدرته «الإمارات اليوم»، بالتزامن مع «عام زايد»، ومئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتسلّم سموه الكتاب من رئيس تحرير «الإمارات اليوم» سامي الريامي، الذي أوضح أن الإصدار يتناول مجموعة من المواقف واللقطات من حياة الوالد المؤسّس، لتعريف الناشئة بجوانب من حياته، طيّب الله ثراه، ما يعزّز القيم الحكيمة في نفوسهم، ويغرس فيهم حب التعاون، والحرص على مقدرات الوطن، فضلاً عن حثّهم على التعلم والارتقاء بمستوياتهم التعليمية.

وأصدرت «الإمارات اليوم» الكتاب برعاية «اتصالات»، باللغتين العربية والإنجليزية، لتعريف الأبناء المواطنين والمقيمين بقيم وحكمة الشيخ زايد.

وجرى توزيع نسخ من الكتاب على مئات الطلاب في المدارس، بمختلف إمارات الدولة خلال الأيام الماضية، ضمن الاحتفال باليوم الوطني الـ47.