طقس اليوم غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، ورطباً صباحاً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحركة الرياح شمالية غربية 18 - 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر. ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، يصبح متوسطاً ليلاً.

وناشد المركز مرتادي بحر عمان أخذ الحيطة والحذر، نظراً لاضطراب الموج في بحر عمان، بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة، التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز أن ارتفاع الموج يراوح بين أربع وست أقدام.