شرطة أبوظبي توعي الطلبة بمخاطر التنمر الإلكتروني

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نظمت شرطة أبوظبي محاضرات للتوعية من التنمر الإلكتروني والإساءة عبر الانترنت، استفاد منها طلبة مدرسة القمة النموذجية في مدينة الشامخة.

وتحدّث في المحاضرات كل من مدير فرع مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي على الطفل، النقيب طالب الحمادي، ومدير فرع استغلال الطفل عبر الانترنت، الملازم أول يعقوب يوسف الحمادي.

وتستهدف المحاضرات تعزيز التوعية الأمنية، والمعارف العامة، للتصدّي لأي اعتداء أو إساءة يتعرّض لها الأطفال ضمن حرص الشرطة على إيجاد جيل واعٍ مثقف قادر على تحمل المسؤولية المجتمعية.

وشهد المحاضرات التي أقيمت على مدى يومين متتاليين، الكادر التعليمي والإداري بالمدرسة، وعدد من ذوي الطلبة.