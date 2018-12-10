شرطة عجمان تخلّد ذكرى زايد بالتوقيع على أكبر رسالة حب ووفاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات والضباط وصف الضباط والأفراد، على أكبر رسالة حب ووفاء للقائد المؤسِّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن مبادرة أطلقتها شرطة أبوظبي، برعاية مجموعة الفطيم، وهي شاحنة متنقلة تحمل أكبر رسالة ورقية تجوب جميع أنحاء إمارات الدولة، بهدف إبراز محبة وتقدير أبناء الإمارات لشخصيته من خلال التوقيع على الرسالة. وأكد النعيمي أن ذكرى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ستبقى عنواناً للتسامح الإنساني، ويد العون التي تمتد لكل محتاج، فهو رمز يقتدي به كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات، وهم يتخلقون بأخلاقه، ويتعلمون من مكارمه.

وقال: «إننا نجدد وفاءنا لمسيرته الإنسانية التي أسسها، ونزرع كل سمة وخلق تخلق به زايد في نفوس أشبالنا وأطفالنا، لننشئ جيلاً يحمل رسالة زايد ويرسم معالمها في كل قطر يقطنه وفي كل درب يسلكه».

كما أكد النعيمي أن حب زايد مزروع في قلب كل إماراتي ومقيم على أرض دولة الإمارات، وأن المشاركة في المبادرة التي تأتي ضمن فعاليات عام زايد، شكل من أشكال التعبير عن الحب والوفاء لقائدنا الاستثنائي.