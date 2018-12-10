طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خصوصاً على البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية الشرقية.

كما توقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية /‏ 18 - 30 كيلومتراً في الساعة تصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة على البحر، والخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 04:14، والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.

وتوقع المركز أن يكون بحر عمان متوسط الموج إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:34 والثاني عند الساعة 10:00، والجزر الأول عند الساعة 17:14 والجزر الثاني عند الساعة 06:15.