أصحاب همم يشاركون ذويهم في صناعة الحقائب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عبر أصحاب همم من منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، عن فرحتهم بمشاركة أولياء أمورهم في عملهم في إنتاج 10 آلاف حقيبة سيتم تسليمها نهاية فبراير من العام المقبل، لتوزيعها على المشاركين في الأولمبياد العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».

وأكد أمين عام المؤسسة عبدالله عبدالعالي الحميدان، خلال لقاء مفتوح مع أولياء الأمور، حرص المؤسّسة على تقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأصحاب الهمم وفق أرقى المعايير العالميّة من خلال عدد من المبادرات والمشروعات الحيويّة التي تنفذها المؤسّسة في مختلف المجالات، والتوسّع في عدد من المشروعات الإنشائيّة الجديدة، ومواصلة عمليّة التحسين والتطوير على الخدمات الأولية، والخدمات العلاجية المساندة، والتقييم، والتدخل المبكر، وغيرها من الخدمات المتخصصة التي تقدّمها المؤسّسة في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على الوصول بخدماتها لكل فئات أصحاب الهمم وتحديد مسارات واضحة لكل طالب في المؤسّسة، والعمل على تأهيلهم لتمكينهم من الاندماج بصورة كاملة في المجتمع والمشاركة في مسيرة التنمية على أرض دولة الإمارات.

وأوضح الحميدان لأولياء الأمور، أن كل المقترحات والتوصيات التي يقدمها أولياء الأمور ستكون محل اهتمام المؤسّسة لبحثها والنظر في تطبيقها، مؤكداً أن الجميع يبذل قصارى جهده لتأدية الأمانة التي أوكلت إليه، في مؤسسة تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» المؤسس والمعلم الأول.