«تعجيل لونج» تدعم «خيرية النعيمي» بـ 50 ألف درهم سنوياً

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

أبرمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، في عجمان، اتفاق تعاون مع «تعجيل لونج»، أمس، بمقر المؤسسة، بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المدير العام للمؤسسة، وصاحب مركز تعجيل لونج، عبدالمنير كادافاتي، وحضور كل من رئيس قسم المشاريع والمبادرات بمؤسسة حميد الخيرية، فجر عبدالحميد، ومدير مركز تعجيل، أميرة محمد البلوشي، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون المشترك، من أجل دعم مشروعات المؤسسة المجتمعية، التي تستهدف شرائح المجتمع من الأسر المتعففة.

وكشفت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي أن مركز تعجيل لونج سيتكفل بدعم المؤسسة سنوياً بـ50 ألف درهم، تخصص لدعم كل المشروعات الخيرية والإنسانية والمجتمعية، التي تستهدف الأسر المتعففة وكل الفئات التي تتكفل برعايتها المؤسسة من الأسر المواطنة.

وأضافت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي أن العمل الخيري والإنساني أصبح يمثل نهجاً وطنياً راسخاً لكل المؤسسات الخيرية والجهات الاتحادية والحكومية العاملة في الدولة، تجسيداً لرؤى القيادة الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع إماراتي متلاحم من خلال توفير كل مقومات العيش، متابعة «إننا نعمل ضمن أجندة وطنية متكاملة، تقوم على التواصل مع الجميع، من أجل بناء مجتمع متماسك وسعيد، يحظى بعيش كريم وحياة طيبة».