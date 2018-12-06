لجان تشهد غياب الملاحظين في ثاني أيام الامتحانات

المصدر: أمين الجمال - دبي

شهد عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الخاصة، أمس، تغيّب الملاحظين المكلفين من المدارس الحكومية بالمراقبة في هذه اللجان، خصوصاً في إمارتي دبي وعجمان، ما دعا وزارة التربية والتعليم إلى توجيه تعميم إلى مديري المدارس، شددت فيه على ضرورة التأكيد على جميع الملاحظين بالوجود في المدرسة بوقت كافٍ قبل بداية الامتحان.

وشدّد التعميم على ضرورة توجيه المدارس الحكومية لإرسال الملاحظين المرشحين للملاحظة في المدارس الخاصة، للتوجه اليوم لتنفيذ ذلك، والالتزام بما ورد في القرار الخاص بذلك، لافتةً إلى أن فرق الرقابة ستقوم بالتدقيق على التزام المدارس.

وأدى أمس طلبة الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، امتحان مادة التربية الإسلامية، فيما أكد مديرو مدارس أنهم لم يتلقوا أي ملاحظات من الطلبة حول أسئلة الامتحان، لافتين إلى أنها جاءت بمستوى الطالب المتوسط.