المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حاويات

طالب سكان في منطقة القوز الثانية بدبي توفير حاويات قمامة خاصة بإعادة التدوير لمنازلهم، أسوة بمناطق مجاورة في الإمارة تتوافر فيها هذه الحاويات، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاركتهم كأفراد مسؤولين في حماية البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات.

عربات

لفت متسوقون في جمعية الاتحاد التعاونية بدبي إلى سوء استخدام عربات تسوق الأطفال التي خصصتها إدارة الجمعية، فرغم أنها بادرة جميلة تسهم في زرع الثقة في الأطفال وتحمّلهم المسؤولية من خلال السماح لهم بخوض تجربة التسوق، فإن هناك سلوكيات تحول دون ذلك كاللعب بالعربات والتجول بها سريعاً في ممرات الجمعية بطريقة أشبه بالمشاركة في سباق، ما يشكل إزعاجاً كبيراً للمتسوقين، مطالبين بتكثيف الرقابة والمساهمة في التوعية بطرق استخدامها.

مشاة

شكا مشاة عدم توفير ممر خاص بهم للعبور في شارع الوحدة بالشارقة في منطقة تشهد أعمالاً إنشائية، الأمر الذي يحول دون عبورهم بسهولة ويسر، ما يشكل خطراً كبيراً على أمنهم وسلامتهم، مطالبين بضرورة توفير الممر لضمان الحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين من الخطر.

مواقف

استغرب مراجع لمستشفى البراحة في دبي تخصيص منطقة مواقف قريبة من العيادات للموظفين، علماً بأن هذه العيادات يقصدها بشكل يومي مجموعة كبيرة من كبار المواطنين الذين لا يستطيعون الحركة، ومنهم من يمشي بكرسي متحرك، مطالباً بالوقوف على هذه المسألة مراعاةً للظروف الصحية للمراجعين.

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