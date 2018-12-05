شرطة أبوظبي توعّي الطلبة بمخاطر «التنمر الإلكتروني»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

شاركت شرطة أبوظبي في ورشة توعية نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية في مركز رماح، حول مخاطر التنمر الإلكتروني، والاستخدام الأمثل للإنترنت، بهدف توعية طلبة المدارس بمخاطر التنمر الإلكتروني. وتضمنت الورشة محاضرة تثقيفية بعنوان «عالمي ممتع: حياتنا في العالم الافتراضي بين الحقيقة والخيال»، ركزت على تعزيز جوانب التوعية بمفاهيم التنمر الإلكتروني، والتقنيات المتعلقة بها، واتباع إجراءات الآمنة في استخدام الإنترنت.

وركّز مدير فرع استغلال الطفل عبر الإنترنت في قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، الملازم أول يعقوب يوسف الحمادي، خلال المحاضرة، على توعية طلبة المدارس بمخاطر الجريمة الإلكترونية، بما يتوافق مع الرؤى الوطنية تجاه القضايا التي تمسّ الطفولة.