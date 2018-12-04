المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إلغاء

فوجئ صحافيون بإلغاء جولة صحافية خاصة بجهة حكومية في أبوظبي، كان من المقرر تنظيمها صباح أمس (الإثنين)، وذلك في وقتٍ متأخر من مساء يوم الأحد عن طريق إرسال رسالة إلكترونية تفيد بإلغاء الجولة.

حاويات

طالب سكان في منطقة القوز الثانية في دبي، بتوفير حاويات قمامة خاصة بإعادة التدوير لمنازلهم، أسوة بمناطق مجاورة في الإمارة تتوافر فيها هذه الحاويات، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاركتهم كأفراد مسؤولين في حماية البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات.

مواقف

شكا طلاب في جامعة الشارقة، ضم مواقف مركباتهم إلى مواقف الهيئة التدريسية، ما يضطرهم للوقوف في أماكن بعيدة عن مبانيهم، ويلعب دوراً كبيراً في تأخرهم عن مواعيد محاضراتهم.

مراكز

شكا سكان في إمارة أم القيوين، بُعد مراكز تحفيظ القرآن عن مناطقهم السكنية، مطالبين بتوفيرها حتى يستطيع الأطفال المواظبة على حضور الدروس بانتظام وعدم تفويتها، لاسيما في ظل انشغال الأطفال بالواجبات الدراسية، وعدم توفر الوقت الكافي لانتقالهم خارج مناطقهم السكنية بشكلٍ يومي.

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