«كهرباء دبي» تُطلق حملة ومسابقة وطنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة «زايد #بعدك_بقلوبنا»، احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد مؤسّس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات و«عام زايد».

وتتضمن الحملة فيديو يدور حول طفل إماراتي وأصدقائه من جنسيات مختلفة يقدمون سلوكيات بسيطة في حياتهم اليومية تسهم في تعزيز مسيرة الاستدامة التي بدأها الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، مع كلمات مؤثرة تتغنّى بحب ومآثر الشيخ زايد.

ويمكن مشاهدة الفيديو على قناة الهيئة (DEWAOfficial) على موقع «يوتيوب». وكجزء من الحملة، أطلقت الهيئة مسابقة على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس ولغاية 7 ديسمبر 2018، ويمكن للجميع المشاركة فيها عبر الإجابة عن الأسئلة المستقاة من الفيديو، لفرصة الفوز بواحدة من خمس سبائك ذهبية عيار 22 قيراطاً، وهي إصدارات محدودة تحمل شعار الحملة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن شعار حملة «زايد #بعدك_بقلوبنا»، التي أطلقتها الهيئة، يلخّص مكانة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في قلب كل إماراتي، وتتميز احتفالاتنا باليوم الوطني هذا العام بطابع خاص خلال «عام زايد»، حيث نستذكر دوره، طيّب الله ثراه، مع أخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وبقية الآباء المؤسّسين، في سبيل توطيد دعائم دولة الاتحاد التي تتصدّر المؤشرات العالمية في العديد من المجالات.

وتسهم حملة «زايد #بعدك_بقلوبنا» في تسليط الضوء على القيم السامية والمبادئ الأصيلة التي غرسها الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، ومن أهمّها صون النعم، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، إضافة إلى النموذج الاستثنائي لدولة الإمارات في الانفتاح والتسامح والانسجام والتعايش المشترك بين أفراد المجتمع الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية.

وقالت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، خولة المهيري: «تأتي حملة (زايد #بعدك_بقلوبنا) في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، حيث تؤكد أن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واجب وطني وأسلوب حياة يتعين علينا اتباعه للتعبير عن حبنا وتقديرنا لهذه الأرض، وهذه هي الفكرة التي يقدمها الفيديو القصير الذي أنتجته الهيئة ضمن الحملة، والذي يدور حول أربعة أطفال يعبّرون عن حبهم للمغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وانتمائهم لهذا الوطن، عبر سلوكيات ترشيدية تسهم في تبنّي نمط حياة مستدام يسهم في حماية الموارد الطبيعية، ويعزّز مسيرة التنمية المستدامة التي رسّخ دعائمها الشيخ زايد، طيّب الله ثراه».

وشهدت حملة «زايد #بعدك_بقلوبنا» سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة تضمنت زيارات ميدانية قام بها متطوّعون من موظفي الهيئة إلى منازل سكان منطقة حتا، لتزيين منازل المواطنين بأعلام الإمارات، وتوزيع الهدايا الوطنية. كما قام فريق الترشيد في الهيئة بسلسلة من الزيارات الميدانية لتقديم النصائح والتعريف بأفضل الممارسات في مجال ترشيد الكهرباء والمياه، كما تزينت مباني ومكاتب الهيئة بشعار «زايد #بعدك_بقلوبنا»، كما تم استخدام لغة الإشارة ضمن إعلان الهيئة على قناة «يوتيوب» لوصف شعار الحملة.