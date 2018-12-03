«أبناء غلوم» يتنافسون لابتكار أنظمة ذكية تخدم المجتمع

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ابتكر أربعة أشقاء مواطنون سيارة ذكية للحدّ من الحوادث، وجهازاً لسلامة الأطفال، ونظام تحذير صامت، ويعملون كفريق لتنفيذ ابتكار في مجال السلامة.

وتنافس الأشقاء: محمد وفاطمة وعلياء وآمنة طالب غلوم، في ما بينهم، للحصول على أفضل ابتكار في مسابقات المبتكرين التي تنظمها الدولة.

وأوضح الطالب بالصف الثاني عشر في مدرسة «دبي الثانوية»، محمد غلوم، أنه «ابتكر سيارة ذكية تعمل على الحدّ من الحوادث، ومزوّدة بأجهزة تنبيه، ومرتبطة بالشرطة والإسعاف، لتقليل الحوادث وآثارها المدمرة في الفرد والمجتمع».

وشرح أن «الابتكار عبارة عن نظام إلكتروني متكامل، يحاكي الأجهزة المستخدمة بأنظمة السلامة الموجودة في الطائرات، ويعتمد على تنبيه السائق إلى وقوع حادث لاتخاذ مسرب آخر، منعاً للحوادث المتتابعة، إضافة إلى حساسات توضع في جانب السيارة للتنبيه الصوتي في حال اقتراب سيارة أخرى وتخطيها مسافة الأمان، كما أنها مزوّدة بشريحة اتصال (sms) لإرسال رسالة إلى الشرطة في حال حدوث تصادم».

فيما ابتكرت شقيقته، الطالبة في جامعة الإمارات، آمنة غلوم، جهازاً ذكياً لتتبع الأطفال، وقالت: «يتيح الجهاز للأطفال التحرك في مساحة 200 متر، وإذا تخطى الطفل هذه المساحة يصدر الجهاز تنبيهاً صوتياً، ويمكّن ذوي الطفل من تتبعه من خلال السوار الذي يرتديه».

وابتكرت الشقيقتان: علياء الطالبة في المرحلة الثانوية، وفاطمة الطالبة بجامعة الإمارات، نظاماً صوتياً عبارة عن خريطة تفاعلية يمكن من خلالها معرفة مواعيد انطلاق الحافلات والقطارات، وغيرها من المعلومات التي يتم بثها عبر الإذاعات الداخلية للمطارات ومحطات القطارات والمترو ومراكز التسوّق، ويساعد على إيصال رسائل التحذير والاتجاهات عن طريق استخدام سماعات موجهة، تقوم بإيصال الأصوات بشكل اختياري إلى أماكن محددة.