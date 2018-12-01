بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن زايد يأمر بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراض على المواطنين بقيمة 18.3 مليار درهم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ 12475 مستفيدا في أبوظبي.

واعتمد سموه دفعة لحزمة إسكانية لمواطني أبوظبي تضمنت 8662 قرضا بقيمة 16.2 مليار درهم وتخصيص 953 مسكنا بتكلفة مليار و79 مليون درهم و 2213 أرضا سكنية بقيمة مليار و41 مليون درهم.

جاء اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في أبوظبي انطلاقا من حرص صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في المساهمة في دفع عجلة التنمية في المجتمع.