محمد بن راشد في اتصال هاتفي مع المواطنين: أهنئكم بالعيد الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات، داخل الدولة وخارجها، باليوم الوطني الـ47 للوطن، عبر اتصال هاتفي، شخصي، من الرقم 1971، معرباً عن أمله في مستقبل أجمل وأفضل للجميع، ومؤكداً استمرار العمل على تحقيق تطلعات أبناء الإمارات.

وقال سموه مخاطباً المواطنين: «السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد بن راشد. أحببت أن أهنئكم بشكل شخصي بالعيد الوطني. وأتمنى لكم أياماً سعيدة، وأتمنى للوطن أياماً مجيدة»، وأكد سموه: «نحن مستمرون في العمل من أجلكم، ومن أجل الوطن». كما توجه سموه بالدعاء إلى الله عز وجلّ أن يحفظ الإمارات وأبناءها.