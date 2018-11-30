مسار جديد يفصل الحركة المرورية القادمة من الخوانيج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، مساراً يفصل الحركة المرورية القادمة من شارع الخوانيج، وشارع الشيخ محمد بن زايد، المتجهة عبر شارع المطار إلى منطقة ند الحمر أو نفق المطار باتجاه شارع بيروت والقصيص والشارقة، عن الحركة المرورية المتجهة إلى دبي عبر شارع المطار. حيث يتوجب على الراغبين في التوجه إلى منطقة ند الحمر أو نفق المطار، باتجاه شارع بيروت والقصيص والشارقة، تجنب صعود الجسر عند محطة مترو الراشدية، والتوجه نحو التقاطع السطحي المحاذي لمبنى الطيران الأميري على يمين الجسر، والسير في المسار الجديد، الذي يوفر منفذاً للعودة إلى شارع المطار، بينما بإمكان المتجهين إلى دبي عبر شارع المطار، إكمال مسيرهم فوق الجسر.

وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، أن التعديلات في الحركة المرورية القادمة باتجاه نفق المطار، تفصل بين حركة السائقين القادمين من ند الحمر باتجاه دبي، والحركة المرورية القادمة من ند الحمر التي تعتزم العودة إلى الخلف (باتجاه ند الحمر) ثانية، حيث أصبح الجسر القديم يؤدي إلى العودة للخلف، مع عدم إمكانية الانحراف يساراً باتجاه دبي، وهو المسار الذي يوفره الجسر العلوي الجديد، الذي وفر حركة مرورية انسيابية للقادمين من ند الحمر باتجاه دبي، بينما بقيت حركة السير كما هي في نفق المطار، والطرق المؤدية إلى شارع الخوانيج قبل النفق.

ودعت إلى الانتباه إلى دلالات اللوحات الإرشادية والأسهم الأرضية التي تدل على مسار الوصول إلى وجهاتهم، واختيار المسار الذي ينبغي عليه السير بشكل مبكر، وتجنب الانحراف والتنقل بين المسارات بشكل مفاجئ، أو بصورة بطيئة تعيق حركة السير، خصوصاً المتجهين إلى منطقة ند الحمر، ونفق المطار باتجاه القصيص والشارقة، باستخدام التقاطع السطحي المحكوم بإشارات ضوئية عند تقاطع الراشدية بالقرب من مبنى الطيران الأميري، حيث يتوجب عليهم اختيار المسار الأيمن مبكراً، تجنباً لعرقلة حركة السير على الجسر.

وأشارت بن عدي إلى أن مشروع تطوير شارع المطار يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع المطار بنحو 5000 مركبة إضافية في الساعة، كما يرفع مستوى السلامة المرورية، ويخفض زمن الرحلة على شارع المطار بدءاً من شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الدار البيضاء من 30 دقيقة إلى خمس دقائق.