«مواصلات الشارقة» تدشّن محطات انتظار مكيفة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطات انتظار لركاب الحافلات مكيفة وصديقة للبيئة، بكلفة 16 مليون درهم، وشملت إنجاز 28 محطة.

وقال الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، إن المجلس يسعى دائماً إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، في دعم واستحداث مشروعات من شأنها الإسهام في توفير أرقى الخدمات لساكني الإمارة ومرتاديها، وتؤسس لبنية تحتية متكاملة تضمن حياة كريمة لأجيالها الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمحطات انتظار الحافلات، البالغ عددها 28 محطة، والبدء في استعمالها، دلالتان على دعم قطاع النقل العام وتوفير احتياجاته.

وقال مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون المواصلات، عبدالعزيز الجروان، إنه تم تجهيز محطات الانتظار المكيفة والصديقة للبيئة بأفضل التقنيات الحديثة، إضافة إلى تزويدها بأنظمة تكييف متطورة، وشاشة لتوفير معلومات عن رحلات الحافلات والخطوط المتوافرة، وتزويدها بتصاميم خاصة للمساحات الإعلانية داخلياً وخارجياً، وتراوح سعة المظلة بين 10 و15 شخصاً، كما تضم أيضاً مقعداً يتسع لأربعة أفراد، وتم توزيعها على مستوى المدينة، حسب خطوط السير ومحطات التوقف الموجودة مسبقاً.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى توفير حلول مبتكرة ورائدة عالمياً، تشجيعاً للجمهور على استخدام الحافلات العامة، لاسيما أن المحطات ستكون بديلة عن انتظار وصول الحافلات تحت أشعة الشمس في فصل الصيف، والعوامل الجوية الأخرى، موضحاً أن المحطات تفتح أبوابها لمستخدمي المواصلات العامة من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل إلكترونياً.