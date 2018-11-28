جمعية الصحافيين تنظم ندوة «التسامح في فكر زايد»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تنظم جمعية الصحافيين، مساء اليوم، ندوة بعنوان «التسامح في فكر زايد»، في الساعة السادسة مساء بفندق حياة جراند أبوظبي، برعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في إطار احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47.

ويلقى الكلمة الرئيسة الشيخ نهيان بن مبارك، يتناول خلالها جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك بين الجميع.

كما يشارك في الندوة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، الدكتور فاروق حمادة، وعضوا مجلس أمناء المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، الدكتورة نورة المزروعي والدكتورة أسماء البلوشي، ويديرها أمين عام الجمعية، الإعلامي عبدالرحمن نقي البستكي.