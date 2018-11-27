حمدان بن محمد: «اجتماعات حكومة الإمارات» منصة مثالية لبحث القضايا الوطنية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تشكل الحدث الأبرز على أجندة الفعاليات الحكومية، مشيراً سموه إلى أنها تعتبر منصة وطنية مثالية لبحث القضايا الوطنية وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة، وتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وقال سموه: «ترسخ هذه الاجتماعات نهج دولة الإمارات في تعزيز استمرارية التطور لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الإماراتي، ووضع تصور للمرحلة المقبلة في ظل سعي الدولة لخلق مستقبل مستدام مبني على المعرفة، وفق خطوات محسوبة وخطط استراتيجية مدروسة، تؤكد ريادتنا وقدرتنا على تخطي المستحيل».

وأضاف سموه: «نمضي نحو المستقبل بثبات وثقة، بدعم رؤية طموحة لقيادة لا تترك مجالاً للصدف، وتدرك أن تقدم دولتنا ونهضتها يبدأ ببناء الإنسان، والنهوض به علمياً وفكرياً، لتعزيز المكتسبات والبناء عليها لمواصلة مسيرتنا التنموية الشاملة، وخلق مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة».

وثمّن سموه دور المجالس التنفيذية في إمارات الدولة في دفع مسيرة التنمية، التي تستهدف تحقيق السعاة والرفاهية للمواطنين والمقيمين، مشدداً سموه على أهمية التواؤم في إعداد وصياغة السياسات والاستراتيجيات والخطط المستقبلية للارتقاء بتنافسية دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية.



ولي عهد دبي:

- نمضي نحو المستقبل بثبات وثقة، بدعم رؤية طموحة لقيادة لا تترك مجالاً للصدف.