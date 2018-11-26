100 % من الطلبة الإماراتيين في مدارس جيدة فما فوق عام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن المشاركة الإيجابية لأولياء الأمور في رحلة أبنائهم التعليمية، تُشكل الضمانة لبلوغ أهداف برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للطلبة المتميزين، وتحقيق الأهداف المستقبلية لإمارة دبي بزيادة أعداد الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة الجيدة أو أفضل بنسبة 100% بحلول عام 2021، ولفتت إلى حرص فرق العمل المشاركة في البرنامج على ضمان حصول الطلبة الإماراتيين على جودة تعليم تضاهي ما يتلقاه أقرانهم محلياً ودولياً، وتعزيز تنافسية خريجينا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك، خلال الملتقى الثاني لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين في برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للطلبة المتميزين، أول من أمس، بمقر الهيئة، والذي شارك فيه أكثر من 75 ولي أمر إماراتياً.

وأفادت الهيئة بأن عدد الطلبة في الدفعة الثانية من البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كأحد برامج خطة دبي 2021، بلغ 92 طالباً وطالبة، استقبلتهم خمس مدارس خاصة في دبي العام الدراسي الجاري، وبذلك ارتفع عدد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية للبرنامج منذ انطلاقته العام الدراسي الماضي، إلى 324 طالباً وطالبة في 15 مدرسة خاصة في الإمارة ضمن فئة «جيد» فما فوق.

واستمعت فرق العمل الحكومية المشاركة في البرنامج خلال الملتقى إلى آراء أولياء الأمور في بيئات التعلم الجديدة التي انخرط أبناؤهم فيها مع انطلاقة العام الدراسي الجاري ومقترحاتهم وأفكارهم المستقبلية، لضمان بلوغ أهداف البرنامج خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل إماراتي متميز دراسياً يسهم في التنمية المستقبلية لدولة الإمارات بمؤهلات وكفاءات متميزة.