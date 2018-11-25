«كهرباء دبي» تنفذ خطوط مياه رئيسة بكلفة 118 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ترسية عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسة بأقطار تراوح بين 600 و1200 ملم وبأطوال إجمالية تصل الى 26.5 كيلومتراً، وبكلفة إجمالية تصل إلى 118 مليون درهم في مناطق متعددة في إمارة دبي، لزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير: «تأتي ترسية المشروع في إطار سعينا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في إمارة دبي، كما تتواءم مع استراتيجيتنا وخططنا الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه، وتحقيق تطلعات المتعاملين وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة».

ويشتمل المشروع على تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسة من الزجاج المقوى (GRE) بقطر 1200 ملم والأعمال المرتبطة بها، لربط مناطق متعددة تشمل خزان المياه في منطقة النخالي مروراً بدوار العوير ووصولاً إلى طريق حتا. كما يتضمن تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسة بقطر 600 ملم في منطقة المحيصنة ومن منطقة آبار المياه في منطقة المرغم إلى طريق دبي العين، وذلك لرفع قدرة تدفق المياه وتوفير الاحتياجات المتزايدة من المياه الى المشروعات التطويرية في تلك المناطق.

كما يتضمن المشروع مواقع عدة لعمليات توصيل في ما بين خطوط النقل الرئيسة، وذلك من أجل رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية وصول المياه ورفع الضغط في الشبكة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في تلك المناطق حسب التخطيط المعتمد، والمدة اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك وفق البرنامج المخطط له مسبقاً، والتي هي 30 شهراً.