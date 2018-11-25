محمد بن راشد يتحمّل تكاليف نقل جثمان سائحة روسية إلى بلادها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحمّله بصفة شخصية كل التكاليف الخاصة بنقل جثمان سيدة روسية، توفيت أثناء رحلة سياحية بصحبة ابنتيها إلى دبي، وتسديد جميع التكاليف المستحقة للمستشفى الخاص، الذي كانت تُعالج فيه السائحة منذ مرضها المفاجئ الشهر الماضي، وكذلك التكفّل بتوفير تذاكر السفر الخاصة بالأسرة، لمصاحبة الجثمان إلى بلادهم.

وكانت نتاليا، البالغة من العمر 57 عاماً، قد وصلت إلى دبي نهاية أكتوبر الماضي في رحلة سياحية بصحبة ابنتيها، قبل تعرضها لأزمة مفاجئة فقدت على أثرها الوعي، حيث شخّص طاقم الإسعاف حالتها بأنها إصابة بتسلخ الشريان الأبهر، ما يؤدي على الأغلب إلى وفاة المريض، حتى مع بدء العلاج في الوقت المناسب.

ورغم الجهود المضنية لإنقاذ المريضة، والتي بدأت بإجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة بأحد المستشفيات الخاصة، فإن نتاليا أصيبت بفشل كلوي دخلت بعده في غيبوبة امتدت 20 يوماً قبل وفاتها، فيما أبدت ابنتها أناستاسيا عدم قدرة الأسرة على تسديد الرسوم المستحقة للمستشفى، والتي ناهزت الـ230 ألف دولار (نحو 850 ألف درهم).