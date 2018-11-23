بلدية عجمان تطلق مبادرة «مدرسة زايد» لترسيخ مآثر القائد المؤسس

المصدر: عجمان - وام

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مبادرة «مدرسة زايد» لترسيخ القيم والموروث اللذين غرسهما المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس الجميع واحتفاء بـ«عام زايد 2018».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية رئيس لجنة «عام زايد»، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، أن الدائرة تلقت توجيهات من رئيسها، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإطلاق المبادرة التي تحمل رموزاً متعددة، مضمونها أن والدنا المؤسس زايد لم يعلمنا درساً في الحياة، بل كان مدرسة عظيمة، تهدينا كل يوم درساً مهماً، يضمن لنا حياة أفضل ومستقبلاً سعيداً لنا ولأبنائنا.

وأوضح أن فكرة المبادرة تتمحور حول انتساب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين لمدرسة زايد، وحضور يوم دراسي كامل، بدءاً بالمراسم المتبعة في مدارس الدولة، المتمثلة في قراءة القرآن الكريم وتحية العلم وترديد القسم، وقرع الجرس إيذاناً ببدء الحصص المدرسية التي ستركز على موضوعات متنوعة، ومنها اهتمام الشيخ زايد بالبيئة وبالتطور العمراني وبإسعاد شعبه، إضافة إلى تخصيص حصة كاملة للتعريف بسيرة زايد كقائد عظيم ألهم شعبه والعالم أجمع.