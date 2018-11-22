العنصر النسائي في شرطة دبي يسحب طائرة بوينغ 777

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسلم القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري من برافين بوتيل، محكم رسمي في جينيس للأرقام القياسية، شهادة تحطيم شرطة دبي، ضمن تحدي دبي للياقة، الرقم القياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية في سحب طائرة تابعة لطيران الإمارات من نوع بوينغ 777-300 أي ار من قبل 77 من العنصر النسائي في شرطة دبي لمسافة اكثر من 100 متر.

وثمن المري جهود فريق عمل المبادرة بمشاركة طيران الإمارات كشريك استراتيجي داعم في تحطيم الرقم القياسي العالمي في سحب الطائرة، حيث نجح 77 من العنصر النسائي في شرطة دبي بسحب الطائرة التي تزن اكثر من 240 طنا، ليحطموا بذلك الرقم القياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأكد اللواء المري أن تحدي دبي للياقة ساهم في رفع ثقافة ممارسة الرياضة وعدد ممارسيها في مجتمع دولة الإمارات، وخلق نشاطاً رياضياً ممتعاً بأساليب مبتكرة في جميع المواقع التي تشهد كل يوم تحدياً جديداً، مشيراً إلى أن دخول جينيس يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات المتعددة لشرطة دبي على مستوى العالم.

وبدوره أكد مساعد القائد العام لشؤون المنافذ اللواء طيار احمد محمد بن ثاني أن ما تقوم به أفراد الشرطة النسائية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة محط فخر واعتزاز للقيادة العامة لشرطة دبي، لما أثبتنه من حرفية ومهنية في كافة الواجبات الموكلة إليها، مثمناً دورهن في تحطيم الرقم القياسي لموسوعة جينيس وهو انجاز عالمي لشرطة دبي.