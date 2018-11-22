بالفيديو .. الروبوت الصيدلي يصرف 90 دواءً في الدقيقة بمدينة الشيخ خليفة الطبية

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي



دشنت مدينة الشيخ خليفة الطبية صيدليتها الذكية الأولى والتي تعتبر من أكبر الصيدليات الذكية على مستوى الإمارة، والتي تعتمد على روبوت صيدلي ذكي لتحضير وصرف الأدوية ومراقبة سلامتها، ، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع عملية صرف الأدوية للمرضى بشكل يضمن السلامة الدوائية والكفاءة العالية، وتخدم الصيدلية الذكية ما يقارب الـ 800ـ مراجع يومياً وتتراوح مدة صرف الأدوية الموصوفة من 8 إلى 10 ثواني بواسطة روبوت خاص بمتوسط سرعة تقارب 90 علبة دواء خلال الدقيقة أي ما يعادل 5400 علبة دواء في الساعة. إضافة إلى أن برمجة النظام فيها يعزز الهدف الرئيسي للخدمات الصيدلانية في المستشفى وهو ضمان سلامة المرضى من خلال رفض تخزين الأدوية التي تقل صلاحيتها عن ثلاثة أشهر، كما تتميز الصيدلية الذكية في مدينة الشيخ خليفة الطبية باحتوائها على جهاز تنبيه يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لقياس درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة مع إمكانية الاتصال الفوري في حال حدوث أي خلل يؤدي إلى تعطل الجهاز مما يتيح فرصة الاستجابة السريعة من قبل فريق الصيدلية والدعم الفني لمعالجة السبب وتجنب تلف الأدوية.



ويعمل نظام الصيدلية الذكية بتقنيات فائقة المستوى من خلال وضع رقم تسلسلي تعريفي خاص بكل دواء (متعارف عليه دولياً باسم: باركود)، الهدف منه هو تحقيق الدقة في نوعية الدواء وكميته وطريقة تخزينه مما يقلل احتمالات الخطأ في صرف الأدوية ويساهم بشكل كبير في تقليل رحلة الدواء من أرفف التخزين إلى نوافذ الصرف. وقد ربط مشروع الصيدلية الذكية بنظام «ملفي» الإلكتروني، الذي أطلقته شركة «صحة» سابقاً، وهو يوفر سجلاً صحياً رقمياً للمرضى، حيث تتم طباعة المعلومات المرسلة من نظام «ملفي» وتشمل معلومات المريض والوصفة على علبة الدواء مباشرة.



وقال مدير الصيدلة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور رفيق كرم يوسف "للصيدلي دور أساسي ضمن نظام الصيدلية الذكية فبعد أن يقدم المراجع بطاقة التأمين الخاصة به يراجع الصيدلي الوصفة ويتأكد من صحتها ويشرح للمراجع طريقة استخدام الأدوية والتفاعلات الدوائية المحتملة ويجيب عن استفساراتهم، وفي تلك الأثناء تجلب الذراع الروبوتية الدواء الموصوف وتطبع بيانات المريض والوصفة باللغتين العربية والإنجليزية وتلصقها على العلبة ثم ترسلها إلى الصيدلي عبر حزام خاص بالجهاز."

فيما أشار مدير المشروع مدير إدارة الخدمات الهندسية بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، المهندس محمد الهاجري، إلى ان يأتي الروبوت ضمن منظومة من المبادرات والإنجازات التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة صحة والتي تتضمن تطبيق الأنظمة التكنولوجية المتطورة وتحديث وتطوير الخدمات التي تحقق سعادة المرضى من خلال تقليل ساعات الانتظار وحمايتهم من الأخطاء الدوائية. كما تتوافق الصيدلية الذكية مع توجهات قيادتنا الرشيدة لجعل الابتكار منهجاً راسخاً وأسلوب حياة ليعزز مكانة الامارات كمركزٍ رائد عالمياً في مجال الابتكار في الخدمات الدوائيه والعلاجية."



ومن جانبه قال المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور عارف علي الشحي، "إن مدينة الشيخ خليفة الطبية تواكب دوماً التطورات التقنية، ونحن نفخر بأن تكون انطلاقة الصيدلية الذكية خلال عام زايد الخير الذي ورثنا منه الرؤية المستقبلة لاستشراف المستقبل في العلاج والصحة، والذي كرس جل اهتمامه على القطاع الصحي والطبي وذلك لإيمانه الراسخ بأن الصحة هي الحجر الأساس لبناء إنسان سليم ينهض بالوطن."