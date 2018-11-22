المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حملات

طالب سائقون بتكثيف حملات التوعية الخاصة بالمشاة في الدولة، نظراً إلى الممارسات المتهوّرة التي يلجأ إليها بعض المشاة غير المسؤولين، والمتمثلة بعبورهم جرياً في الشوارع الرئيسة التي تلتزم بسرعات محددة، ولا تتوافر فيها ممرات مشاة، ما يثير مخاوف السائقين، ويؤثر في سيطرتهم على مركباتهم، ما يعرّض حياة الطرفين للخطر.

درّاجات

شكا سكان في منطقة البرشاء بدبي ركن الدراجات النارية الخاصة بطلبات توصيل الطعام بين السيارات في المواقف المخصصة لها، ما يؤدي إلى خدش السيارات عند تحريك هذه الدراجات، مطالبين بضرورة مخالفة أصحابها.

مياه

قال مستهلكون إن الكثير من الشركات المنتجة للمياه لجأت، أخيراً، إلى طرح عبوات تحتوي على كميات صوديوم أقل وبأسعار أعلى، متسائلين عن الآثار الصحية للمياه التي تحتوي على صوديوم أكثر، مطالبين في الوقت نفسه باعتماد معايير موحدة، وتعميم الخطوة إذا كانت لمصلحة المستهلكين.

مبانٍ

طالب قراء في دبي بتشديد معايير السلامة بالنسبة للمباني التي لاتزال قيد الإنشاء، خصوصاً تلك التي تقع على الشوارع الرئيسة، لافتين إلى تطاير الحصا من بعضها؛ ما يشكل خطراً على سلامة المشاة أو مستخدمي الطرق على حد سواء.

تاكسي

شكا مستخدمون لمركبات تاكسي في دبي تعطّل أجهزة الدفع الإلكتروني فيها، مشيرين إلى أن بعضها غير مزوّد بهذا النظام، الأمر الذي يوقعهم كمستخدمين في حرج، لاسيما في حال عدم امتلاكهم أوراقاً نقدية.

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